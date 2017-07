De Ombudsvrouw over de 'suggestieve berichtgeving' rond het neerzijgen van Nouri

In deze context kunnen feiten onbedoeld omslaan in suggesties

Een journalist heeft de natuurlijke neiging zo veel mogelijk informatie te delen, maar in zo'n precaire situatie - een ernstig voorval met dan nog ongewisse afloop - is de relevantie van sommige feiten wankel. Bovendien was op dat moment een medische onderbouwing niet mogelijk. In die context kunnen feiten omslaan in suggesties. De verslaggever had geenszins de intentie de trainer te beschuldigen, maar tussen de regels door kon de lezer die indruk wel krijgen. Hetzelfde geldt voor de ramadan-verwijzing.



De journalist had het kunnen laten bij de constatering dat de omstandigheden zwaar waren, verwijzend naar de hitte, de hoogte en de zware trainingen, maar dat nog onduidelijk is of deze enigszins verband houden met de hartritmestoornissen.



Op de site was een foto van de onwel geworden Nouri geplaatst waarop een hulpverlener bezig is met zijn mond. De ophef die het AD ten beurt viel - de krant publiceerde een foto van Nouri met wegdraaiende ogen - trof de Volkskrant niet. Het beeld op de site was ook minder confronterend, maar toonde niettemin de voetballer in een volstrekt hulpeloze en ongewisse situatie. Was dat verantwoord?