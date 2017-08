De NVWA improviseerde erop los en dat roept vele vragen op

Dat de bloedluis in plaats van twee maanden vier keer zo lang wegbleef, was te mooi om zuivere koffie te zijn

Intussen roept het jarenlang voortwoekeren van het schandaal met fipronil de vraag op hoe accuraat de NVWA de pluimveesector in de gaten houdt. De betrokkenen wisten dat het jonge bedrijf Chickfriend wel iets extra's in zijn schoonmaakmiddel moest stoppen om zulke spectaculaire resultaten te kunnen boeken. Dat de bloedluis in plaats van twee maanden vier keer zo lang wegbleef, was te mooi om zuivere koffie te zijn. Dat wisten de ondernemers in de pluimvee donders goed.



De pluimveesector, die nu moord en brand roept en de Belgische aanpak van 'niks aan de hand' aan Nederland ten voorbeeld stelt, gaat dus zeker niet vrijuit. Een strafrechtelijk onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre leverancier Chickfriend en de betrokken bedrijven aansprakelijk gesteld kunnen worden.



Voor alle betrokkenen is het nu zaak zo snel mogelijk het vertrouwen in de eieren, de kippen en de bedrijfstak te herstellen. De NVWA zal zich in elk geval van paniekzaaierij moeten onthouden.