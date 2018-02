De Nederlandse staat wil haar stoep schoonhouden, ook als dat ten koste gaat van 's werelds nieuwste dumpplek

Het kan de beste overkomen: dat je buiten aan het harken bent, een beetje te woest, en dat er dan stof en bladeren en een snipper van een oude supermarktbon naar buurmans stoep fladderen en dat je het maar zo laat. Want die rotzooi is ook bij jou ongevraagd naar binnen gefladderd, jij hebt dit niet veroorzaakt, en het is sowieso altijd al een bende bij de buurman, dus wie merkt dat nou.



Je eigen afval terugnemen, niemand heeft er zin in, ook de Nederlandse staat niet. Het komen tot grensoverschrijdende afspraken over het dumpen van rijkeluisafdankertjes - olietankers, elektronica, gif, lekke dieselauto's, et cetera - in Bangladesh, Ghana of andere oorden die weleens in zwang zijn geweest als afvoerputje, is dan ook altijd een lijdensweg vol geschonden beloftes en hypocriet gelul van de bovenliggende partij.