De Nederlander is beter in schelden dan in vechten

Ook in voorbije eeuwen zou Facebook in een grote behoefte hebben voorzien van Nederlanders die elkaar graag terminale ziekten en vreselijke ongelukken toewensen. Want wat er ook mag zijn veranderd in het imago van de Nederlander, hij stond nooit bekend om de verfijning van zijn omgangsvormen. In de beslotenheid van zijn stam, zijn stad, zijn zuil en zijn Facebookbubbel heeft hij altijd naar hartelust getierd en geraasd. En daar bleef het meestal bij.



Als hij oog in oog stond met iemand die hij eerder dood had gewenst, bond hij doorgaans in. Het viel zelfs de Duitse bezetter op dat de Nederlander beter was in schelden dan in vechten. Facebook is dus, zeg maar, echt zijn ding. En zo lang hij blaft, bijt hij niet. De vraag is of de Nederlander ooit zal zijn uitgeraasd, en waarom hij zichzelf eigenlijk zo leuk vindt.