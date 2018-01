Brief van de dag: Mona Lisa verslaat Messi

In het artikel over de waarde van kunst en voetbal staat deze zin: 'De een koopt een kaartje om met zeventigduizend anderen in een stadion naar Messi te kijken, de ander koopt een kaartje om met zeventig anderen in een zaaltje een selfie met de Mona Lisa te maken' (Zaterdag, 27 januari). Door het woord zaaltje en 70.000 ten opzichte van 70 lees je al snel: de museumcultuur stelt in aantallen niets voor ten opzichte van de sportcultuur. Ik wil dit toch in perspectief plaatsen. Als je kijkt naar de bezoekersaantallen van het Louvre in 2016, kom je op 7,3 miljoen en dat is een mager jaar voor het Louvre. Het lijkt me aannemelijk dat minstens 90procent van de bezoekers naar de Mona Lisa gaat kijken, je komt dan op ruim 6,5 miljoen mensen. Exacte statistieken voor Messi heb ik niet paraat, maar het gaat ook niet om een exacte vergelijking. Laten we zeggen dat hij 60 wedstrijden heeft gespeeld voor gemiddeld 50.000 bezoekers, dan kom je op 3 miljoen die hem in levende lijve hebben zien spelen. Kortom: de Mona Lisa speelt al jaren een behoorlijk partijtje mee.



Arend Verhagen, Amsterdam