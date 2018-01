De menselijke hebzucht is vaak zo sterk dat geen toezichthouder er tegen opgewassen is

Een instorting van de munten zal onherroepelijk ontwrichtende effecten hebben

Prachtig voor hen natuurlijk, maar uiteindelijk slecht voor de stemming in het land. De wonderbaarlijke verhalen over de cryptomunt maken iedereen onrustig. De huidige koorts doet denken aan die aan de vooravond van de beursgang van internetbedrijf Worldonline in 2000, al zijn de koersstijgingen nu nog veel groter. Zelfs de waardestijging van de 17de-eeuwse tulp valt in het niet bij de waardestijging van de bitcoin de afgelopen maanden.



Cryptomunten zijn inmiddels alles bij elkaar 530 miljard waard, meer dan de staatsschuld van Nederland. Een instorting van de munten zal onherroepelijk ontwrichtende effecten hebben. Het is dus goed dat financieel toezichthouder AFM zich grote zorgen maakt. Directeur Merel van Vroonhoven zegt terecht dat dit geen beleggen meer is, maar verworden is tot pure speculatie, gokken.