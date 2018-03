De meeste Nederlanders waren in 1830 blij dat ze weer lekker onder elkaar waren, zonder België

In de Volkskrant van zaterdag bracht Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, het Nederlands nationalisme in de late negentiende eeuw - de tijd waarin ook zijn museum werd gebouwd - in verband met de teloorgang van de Nederlandse eenheid. Met de afscheiding van België dus. In werkelijkheid waren de meeste Nederlanders in 1830 blij dat ze weer lekker onder elkaar waren, zonder die rooms-katholieke zuiderlingen, wier loyaliteit altijd al twijfelachtig was. Eeuwenlang hebben Nederlanders de, soms reële, mogelijkheid van een hereniging van Noord en Zuid gedwarsboomd. En ze hebben de Belgen nodig om zich Nederlander te voelen. Alleen een blik op de Fifa-ranking van beste voetbalnaties wekt bij een enkeling het gevoel dat in 1830 een betreurenswaardig bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden.