De man die voor Philips experimenteerde met elektronische muziek was Dick Raaijmakers

Brief van de dag: Die pianist was Dick Raaijmakers

'De pianist deed muziekonderzoek' luidt de kop van een artikel waarin oud-NatLab-onderzoeker Bob van Tol zich kritisch uitlaat over de latere koers van het ooit zo avontuurlijke Philips. De anonieme pianist die volgens het artikel in het NatLab onder het pseudoniem Kid Baltan met elektronische muziek mocht experimenteren, was Dick Raaijmakers (1930-2013). Sinds zijn conservatoriumstudie heeft nog maar zelden iemand Raaijmakers piano horen spelen, maar als componist en theoreticus van wat hij 'lichaamloze klanken' noemde, heeft hij, met dank aan het Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven, een uitzonderlijke rol in het Nederlandse muziekleven gespeeld. De in 2004 verschenen cd-box Music from Philips Resarch Laboratories reconstrueert tot in de nietigste stukjes bewaard gebleven tape de fascinerende geschiedenis van het NatLab als broedplaats van technische en artistieke innovatie.



Elmer Schönberger, Rotterdam