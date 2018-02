De liefde voor mijn zieke buurman drijft mij als roker steeds dieper de schuur in

Ik vind het niet mooi dat ik nog altijd rook. Ik probeer het onzichtbaar te doen, ook met het oog op de kinderen. Eerst rookte ik in de tuin, daarna achter in de tuin, weer later met de rug tegen de schuurdeur gedrukt. Vanuit huis was ik niet meer te zien, maar ik stond nu wel in het uitzicht van de seniorenflat, die haaks op onze achtertuinen staat.



Daarom ging ik op de drempel van de schuur staan, half verscholen achter de deur. Door de deuropening was ik nu nog maar voor één persoon zichtbaar, een buurman van in de zeventig, een voormalige bouwvakker, die zijn hele leven had 'gerookt als een dragonder' en nu met verwoeste longen aan zijn appartement op de derde verdieping van de seniorenflat was gekluisterd, mijn zuurstofvrije voorland.