De leukste brieven van vandaag: 'Helemaal niet erg dat we het WK 2018 missen'

Lachertje in voetballand

We doen er niet meer toe. We zijn het lachertje in voetballand geworden. Na het mislopen van het EK vorig jaar gaat nu ook het WK in 2018 aan Nederland voorbij. De ontreddering is groot. En het cynisme en het leedvermaak ook, want dat is voor gefrustreerde voetbalmannen vaak de manier om hun ontreddering aan de buitenwereld te tonen.



Maar hoe erg is het nu eigenlijk echt dat we volgende zomer ontbreken in Rusland? Van Cruijff kwam met de onvergetelijke uitspraak: 'Elk nadeel heb zijn voordeel.' Het werkt verfrissend om deze wijsheid ook in dit geval toe te passen.



Voordeel 1. Nederland hoeft niet mee te doen aan de pr-show die Poetin ongetwijfeld van het WK wil maken. Koning Willem-Alexander, Rutte of welke hoogwaardigheidsbekleder ook blijft dus verschoond van de hypocrisie om glimlachend en handenschuddend in die show te figureren. En zo lang is de MH17-ramp niet geleden om nu alweer zoete broodjes te bakken...



Voordeel 2. De niet-plaatsing kan helpen om het hele voetbal eens wat meer te relativeren. Voetbal wordt de belangrijkste bijzaak in het leven genoemd. Maar dat het inderdaad een bijzaak is, wordt nogal eens vergeten. Het is weleens heilzaam om, al is het dan noodgedwongen, van een afstandje naar al die dikdoenerige ernst te kijken waarmee het voetbal wordt omgeven. Al is het alleen maar om ons wat beschaamd te realiseren dat er wel belangrijkere zaken zijn die onze ontreddering verdienen.



Voordeel 3. Er komt nu veel meer ruimte om (media)aandacht te schenken aan en te genieten van andere sporten. Door de obsessie met de teloorgang van het vaderlandse voetbal zouden we immers bijna vergeten dat Nederland in tal van sporten niet alleen wél meedoet maar ook mondiaal uitblinkt. Schaatsen, hockey, shorttrack, wielrennen, veldrijden, zeilen, turnen, volleybal (vrouwen), handbal (vrouwen), paardrijden, enzovoort. Ja, zelfs voetbal - mits het gaat om de vrouwen. Vergelijk dat eens met even kleine landen als België, Oostenrijk, Zwitserland of Denemarken, waar het naar nationaal succes verlangende publiek altijd afhankelijk is van een paar sporten en een paar uitzonderlijke talenten.



Het debacle van het Nederlands elftal herinnert ons zo indirect aan een belangrijke levensles: dat we, in onze frustratie om wat we niet hebben, niet moeten vergeten te koesteren wat voor moois we allemaal wel hebben.

Cyril Lansink, Nijmegen



Eigenwoningforfait

Het nieuwe kabinet wil het eigenwoningforfait weer meerekenen als inkomsten voor mensen die hun huis hebben afgelost. Maar die mensen trekken al jaren geen rente af en dragen dus meer bij aan de belastingen. Het zijn vaak ouderen en die hebben er al jaren niets bij gehad of zelfs ingeleverd op hun pensioen. Ik ben er best boos over dat op deze manier steeds dezelfde groep wordt 'gepakt'.

Paul Sotthewes



Staatsjunks

Staatsjunks moeten straks bij elke trek van een staatsjoint natuurlijk wel verplicht het Wilhelmus zingen.

Frank Bokern, Bussum



Geen hervonden herinnering

Bij Griet Op de Beeck is helemaal geen sprake van hervonden herinneringen. Uit een lijst van meer dan honderd aanwijzingen heeft ze de conclusie getrokken dat er wel sprake geweest moet zijn van misbruik. Maar ze herinnert zich het misbruik niet.

Janneke Luteyn, psycholoog, Utrecht





Ongedwongen seks

In zijn column op de Volkskrantsite vraagt Sebastien Valkenberg zich af waarom jongeren zoveel later aan seks beginnen dan een paar jaar geleden. Terecht stelt hij dat het te simpel is internet als boosdoener aan te wijzen. Had hij de Sir Edmund van zaterdag gelezen, dan had hij het echte antwoord geweten: als gevolg van de gewijzigde studiefinanciering blijven jongeren langer thuis wonen. Dat vrijt toch wat minder ongedwongen, als je ouders in de kamer ernaast liggen.

Marlies Jansen, Oegstgeest