De lange termijn van de klimaatverandering verliest het altijd op korte termijn van de portemonnee

De zes 'tafels' die Klimaatminister Eric Wiebes heeft geïnstalleerd, stimuleren de ideeënvorming

Niet alle milieu-organisaties doen mee. Urgenda vindt het voorstel een slap compromis. Ze had liever gezien dat Nederland in een keer was overgestapt op de warmtepomp. Dat heeft als voordeel dat de gaskraan sneller dicht kan en de CO2 -uitstoot harder daalt, maar als nadeel dat er forse extra investeringen nodig zijn in isolatie en vloerverwarming. De warmtepomp redt het nooit alleen.



Een gezond klimaatbeleid probeert het midden te vinden tussen utopisme en realisme. Zonder utopisme verandert er te weinig: de lange termijn van de klimaatverandering verliest het altijd van de korte termijn van de portemonnee. Maar zonder enig realisme kan het klimaatbeleid ontaarden in te dure maatregelen met te weinig rendement. Bij de Energiewende in Duitsland is de balans doorgeslagen naar het utopisme.