De krijgsmacht bedondert niet alleen haar minister, maar het hele Nederlandse volk

Brief van de dag: weg met die 'gebrek aan lef-cultuur'

Minister Hennis mag dan wel eind- en politiek verantwoordelijk zijn voor nogal wat onnodige doden bij defensie, maar in feite is zij het slachtoffer van de defensiecultuur, nu vooral bekend onder de 'can do-mentaliteit'. Maar het is deze loyaliteits- en angstcultuur die ertoe leidt dat van laag tot hoog uit gebrek aan lef (angst voor de beoordeling en functieverlies) groene vinkjes voor inzetbaarheid worden gezet waar rode vinkjes horen te staan. Alle lef in de operatiegebieden ontbreekt in de voorbereiding. Het zal niet meevallen die cultuur te veranderen, dus moet de volgende minister van defensie vrezen ook vroeg of laat in een 'Hennis-situatie' terecht te komen. Ik wens de nieuwe commandant der strijdkrachten veel wijsheid en moed die 'gebrek aan lef- cultuur' te veranderen, want in feite bedondert de krijgsmacht niet alleen haar minister, maar het hele Nederlandse volk: de huidige krijgsmacht is niet in staat Nederland te verdedigen. Niet in Mali, maar ook niet aan de grens.



Willem Heijster, Breda, militair psycholoog b.d.