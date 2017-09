Opinie: Zwart in de media ben je nooit alleen

Gefeliciteerd Romana! Ik was aangenaam verrast. Eindelijk dacht ik. Dat heeft lang geduurd

De toneelprijzen zijn weer uitgereikt. 'Boeie!' hoor ik jullie denken. En inderdaad. Laten we eerlijk zijn; het is nou niet bepaald het gesprek van de dag bij de koffieautomaat van een distributiecentrum of tijdens de lunchbreak van de hardwerkende mannen (en vrouwen!) van de plantsoenendienst. Ook op de Zuidas denk ik dat ze na het zien van 'Door De Bank Genomen' wel wat anders aan hun hoofd hebben dan een avondje toneel.



En toch was het nieuws. Waarom? Om de kleur van één van de genomineerden: actrice Romana Vrede. Zij is namelijk de eerste actrice in de Nederlandse geschiedenis die de hoogste onderscheiding in de wacht sleepte. Ze won de Theo d'Or voor beste vrouwelijke hoofdrol van het afgelopen seizoen. Nieuwswaarde heet dat. Gefeliciteerd Romana!



Ik was aangenaam verrast. Eindelijk dacht ik. Dat heeft lang geduurd. Met mijn eigen acteursachtergrond heb ik al vele weddenschappen afgesloten met 'kleurgenoten' hoe lang het zou duren voordat er 'één van ons' genomineerd zou worden, en nu anno 2017 is er zelfs een winnaar. Welgeteld 82 jaar na het debuut van Otto Sterman bij het Nieuw Schouwtoneel. Toen nog geschreven met dubbel O. Waarschijnlijk om aan te geven wat het publiek riep toen ze voor het eerst een zwarte man in 'hun' schouwburg zagen.



Ik weet niet of jullie Romana Vrede kennen, maar ze is een van de beste actrices die ons land rijk is. Maar waarom gaat het in alle berichtgeving van haar over kleur alleen, hoorde ik als kritiek? Dat vroeg Romana zich zelf ook af. 'Ik ben me nog nooit zo bewust geweest van mijn kleur als nu', zie ze deze zomer nog in De Volkskrant toen haar nominatie net bekend was geworden. Dat zegt nogal wat uit de mond van een actrice die in haar carrière zekers te weten haar portie colourcasting wel gehad zal hebben.



Vorige week in De Wereld Draait Door vroeg Matthijs van Nieuwkerk nog of ze het belangrijk vond om 'als eerste zwarte genomineerd te zijn'. Weer ging het niet over wat ze kan, maar over haar kleur. Tuurlijk, het is een legitieme vraag, want het is tenslotte nieuwswaarde. Maar het is ook iets geks. Alsof mensen eerst haar kleur zien, en dan pas haar als actrice. Het legt wel feilloos bloot hoe wij kijken. Over colourcasting gesproken.