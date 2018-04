De Jeugdwet schiet tekort: kinderen hebben recht op hulp, overal in Nederland

Afgelopen maandag was er een evaluatie van de Jeugdwet in de Tweede Kamer. Een keur aan deskundigen, ouders, vertegenwoordigers van instellingen en jeugdpsychiaters was uitgerukt om de Kamerleden bij te praten over de praktijk van de jeugdzorg, drie jaar nadat gemeenten ervoor verantwoordelijk werden.



Het geluid was heel anders dan het gematigd positieve beeld dat de VNG eerder dit jaar schetste. Helaas geen verhaal over knelpunten en kinderziekten van een jong systeem, maar over structurele tekortkomingen in het nieuwe stelsel. Vooral voor de ruim 500 duizend kinderen en jongeren met een beperking of chronische aandoening werkt de Jeugdwet niet goed, stelt belangenorganisatie Ieder(in).