De immense behoefte van de mens aan betekenis is uniek

'Om het verschijnsel mens werd een stevig hekwerk gezet door te definiëren wat hem allemaal uniek maakt,' schrijft Margreet Vermeulen zaterdag in de Volkskrant in een artikel over het verschil tussen mens, dier en vermeende menselijke superioriteit.



Die superioriteit is een uitdrukking van machtsverhoudingen. De mens heeft menig dier getemd, er zijn slechts weinig dieren die de mens hebben getemd. Misschien blijkt ooit dat bacteriën ons temden.



Cognitief psycholoog Mariska Kret zegt: 'In de mate waarin wij soortgenoten afmaken zijn we tamelijk uniek.'



Zeker, onze industrialisering, ook die van het geweld, is ongeëvenaard.