De hyperintelligente Zuckerberg toont zich onnozel

Geen wonder dat veel gebruikers hebben besloten hun account te verwijderen. De oproep van Zondag met Lubach om Facebook vanavond massaal vaarwel te zeggen telt inmiddels ruim 80 duizend geïnteresseerden. Dat is een mooie stunt van het tv-programma, maar op 10 miljoen Nederlandse gebruikers ook een aantal waar Zuckerberg geen minuut minder van zal slapen. Andere gebruikers hebben Facebook gewoon nodig, voor hun werk bijvoorbeeld, of bekommeren zich niet genoeg om hun privacy om actie te ondernemen.



Daarom is het zo goed dat de Europese Unie dat wel heeft gedaan. Nu Facebook niet in staat is gebleken tot effectieve zelfregulering en transparantie, zijn de overheden aan zet. De nieuwe EU-richtlijn die eind mei in zal gaan, tot ongenoegen van Facebook, geeft gebruikers meer zeggenschap over hun data.



De vraag is wel wie gebruikers in gebieden buiten de EU beschermt. In een aantal derdewereldlanden heeft Facebook een monopoliepositie veroverd, zonder het leveren van al te veel inspanningen qua monitoring en aanspreekbaarheid. In zijn charmeoffensief van de afgelopen weken beloofde Zuckerberg beterschap. Maar hij zal nog grote stappen moeten zetten om de idealist te worden die hij zelf 's ochtends in de spiegel ziet.