De grutto is net zo belangrijk als de panda

Oude standpunt

'In Nederland stelt de natuur weinig voor. Een duin met wat villa's er tegenaan geplakt, citeer ik vrij de dichter J.C. Bloem. We hebben het landschap zo gesloopt en gecultiveerd, dat er van de oeroude natuur bijna niets meer over is. Wat ooit een kruiden- en bloemrijke oase was is nu gifgroen grasland dat stinkt naar gier en waar niks anders meer gedijt dan de opbrengst van de koe. Meer dan rechtgetrokken rivieren en wat plukjes bos en hei van Natuurmonumenten hebben we niet. Voor spectaculaire natuurbeleving moet je naar verre oorden, zoals Oeganda, Suriname en Nieuw-Guinea.