De geschiedenis van de slavernij moet verplichte lesstof zijn

HET KANTELPUNT

Ik besefte dat een slavernijverleden van je voorouders nu nog van invloed kan zijn

'In het voorjaar, tijdens een verkiezingsdebat met studenten van de Vrije Universiteit over identiteit, vroeg een student of ik weleens ben teruggegaan naar mijn roots in Afrika en hoe ik dat heb gedaan. 'Gewoon', antwoordde ik. 'Ik koop een vliegticket naar Ghana, pak mijn koffer en ga daar op bezoek bij mijn oma.' De student vertelde dat zij dat niet kan omdat ze niet weet waar ze naartoe moet gaan. Ze heeft geen idee uit welk Afrikaans land haar voorouders komen en als slaaf zijn verhandeld.



'Ik besefte door de opmerking van de student dat een slavernijverleden van je voorouders nu nog van invloed kan zijn. Zoals bij veel Nederlanders met Afrikaanse voorouders. Voor je identiteit is het bepalend te weten waar je vandaan komt, wat je familiegeschiedenis is.



'Ik heb het mij altijd kunnen permitteren niet met de slavernijgeschiedenis bezig te zijn omdat ik in Ghana ben geboren en mijn voorouders niet door Hollanders zijn verhandeld naar Suriname of de Antillen. Ik was 19 jaar toen mijn vader mij vanuit Nederland meenam naar Fort Elmina in Ghana. We liepen door de kerkers waar Afrikanen gevangen zaten voordat ze als slaven werden verscheept naar de koloniën van Europese landen. Er waren veel Afro-Amerikanen bij de rondleiding. In de kerkers begonnen ze te huilen en te schreeuwen. Dat begreep ik niet. Ik beschouwde de slavernij niet als deel van mijn geschiedenis. De Afro-Amerikanen wel. Zij werden in het fort geconfronteerd met wat hun voorouders hadden doorstaan.'