De EU-landen hebben zich weer eens volkomen belachelijk gemaakt

Brief van de dag: Parabel

Ik vraag me af of Tim Igor Snijders tijdens zijn speurtocht naar rust en evenwicht (Ma­gazine, 24 maart) ook de ­volgende parabel is tegengekomen:



Op een ochtend komt een rijke boer bij de zachtmoedige wijze Xi Hao. 'Oh wijze', zegt de boer, 'de pijn in mijn voet is ondragelijk. Help mij mediteren zodat ik met de pijn om kan gaan.



'Xi Hao zegt niets en laat de boer een hele dag bij hem blijven en leert de boer mediteren.



De volgende dag komt de boer terug en zegt: 'Oh wijze Xi Hao, dat mediteren heeft me veel geholpen, maar de pijn is niet weg.