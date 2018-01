De enige oplossing voor de luchtvaart is een particuliere emissiequota

Brief van de dag: Mijn oplossing voor het vliegprobleem



Er verschijnen geregeld artikelen in de Volkskrant over de onbeheersbaarheid van de luchtvaart: te veel uitstoot, te veel geluidsoverlast, te veel nepmetingen, te veel vluchten. In dat licht doet het voorstel van de ChristenUnie merkwaardig aan om de opening van Lelystad Airport een jaar uit te stellen. Om het vertrouwen van de burgers in de overheid te herstellen. Daarna moet het nieuwe vliegveld gewoon open. Daar zal het vertrouwen van opknappen.



De enige oplossing die ik zie voor luchtvaart en privé-autoverkeer is instelling van particuliere emissiequota. Je stelt vast welke uitstoot in deze sectoren in Nederland acceptabel is, deelt die door 17 miljoen en je hebt het individuele emissiequotum. Krijgt iedereen gratis. Wie meer wil uitstoten, zal de rechten van een ander moeten kopen. Zo verdeel je de lasten en leg je de totale vervuiling aan banden.



Wat betreft de klachten over de aanvliegroutes voor Lelystad: hoe denkt u dat dat rondom Schiphol, Rotterdam, Zuid-Limburg en Eindhoven is? Als niemand van die klagers zou vliegen, zou ik er begrip voor hebben. Maar als ze hun zin krijgen, hebben de bewoners rond de overige vliegvelden nog meer last.



Dolf Hartveldt, Wassenaar (waar de vliegtuigfiles ook over komen)