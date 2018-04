De energiemarkt zit op slot: gecentraliseerde elektriciteitsnetten en moderne smart grids gaan niet samen

Duitsland geeft sinds de start van de Energiewende elektriciteit uit duurzame bronnen steevast voorrang op het net

Die vrije markt regelt sinds het begin van deze eeuw - althans in Europa - ook de handel in energie. Ironisch genoeg vermelden de auteurs in hun betoog haast letterlijk het belangrijkste argument tégen een nucleaire renaissance in Nederland. Ze schrijven dat kernenergie CO2-vrij is (ik zou eerder CO2-arm zeggen, maar goed) en dat kerncentrales hun stroom leveren onafhankelijk van de weersomstandigheden.



Door het hoge prijskaartje kan een moderne kerncentrale in een vrije energiemarkt enkel rendabel zijn als ze haast continu 'aan' staat, waarbij ze een constante hoeveelheid stroom produceert. Een kernreactor zet je niet een-twee-drie uit en weer aan. Die continue en constante productie was lange tijd een grote troef van kerncentrales. Sterk 'genucleariseerde' landen zoals Frankrijk en België konden daardoor beschikken over een constante hoeveelheid stroom, de zogenaamde baseload op hun elektriciteitsnetten. Die netten waren (en zijn nog altijd) sterk gecentraliseerd. De elektriciteitsnetten in landen zoals Nederland, die als vanouds op steenkool en gas steunen voor hun baseload, hebben overigens een vergelijkbare inrichting.



Dat is momenteel volop aan het veranderen. De landelijke elektriciteitsnetten in Europa worden in sneltempo gemoderniseerd, waarbij de nadruk verschuift van centrale opwekking naar 'slimme' eigenschappen zoals flexibiliteit, decentrale productie, vraagsturing en interconnectie (verbinding met buitenlandse netten). Die modernisering is een gevolg van de groene-energierevolutie, waardoor stroom van hernieuwbare bronnen op het net komt die inherent variabel is - en dus de antipode van stroom uit nucleaire of fossiele centrales.