De droom van wilde natuur in Nederland is ten einde, en dat is maar beter ook

Even leek het alsof het mogelijk was: echte natuur in ons aangeharkte land. De Oostvaardersplassen waren onze eigen Serengeti. Er verscheen zelfs een natuurfilm, De Nieuwe Wildernis, die weinig onderdeed voor natuurfilms die in Afrika worden geschoten.



Zoals het in een echt natuurgebied hoort, werd ingrijpen van de mens tot een minimum beperkt. Als er voldoende eten was, plantten de aanwezige heckrunderen, edelherten en konikpaarden zich razendsnel voort. In de winter legden zwakkere exemplaren het loodje, waardoor alleen de sterke beesten overbleven. Darwin in de praktijk.