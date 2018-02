De dringende behoefte aan de juiste kant van de geschiedenis te staan eindigt in schijnprocessen

'Zal Picasso de volgende zijn?', was de kop boven een artikel van Robin Pogrebin en Jennifer Schuessler in de papieren The New York Times over wangedrag van kunstenaars.



Jock Reynolds, directeur van de Yale University Art Gallery, zegt: 'Picasso was een van de ergste delinquenten van de 20ste eeuw als het gaat om zijn geschiedenis met vrouwen.'



Schiele wordt genoemd vanwege een relatie met een minderjarige.



Sommige musea verschaffen inmiddels informatie over de wandaden van kunstenaar én geportretteerde.



Mij herinnert dit aan de zelfbeschuldigingen van kunstenaars, intellectuelen en partijmedewerkers ten tijde van Stalin.