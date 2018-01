De dreiging van de dood dwingt mij tot humor

De ambulance arriveerde en de ambulancebroeder zei: 'Ik heb u deze week eerder in mijn ambulance gehad.'



Nu was ik deze week te gast bij Eva Jinek, maar een talkshow is iets anders dan een ambulance. Om over Jinek te beginnen leek me ongepast, daarom zei ik: 'Ik ben al heel lang in geen enkele ambulance geweest.'



De opa van mijn petekind moest naar het ziekenhuis. Ook de intensive care was een tijd geleden. Meligheid kwam op, de dreiging van de dood dwingt tot humor. In de familiekamer hing een briefje dat zij die in contact waren geweest met varkens of vleeskuikens zich moesten melden.