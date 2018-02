De combinatie van stress op het werk en stress thuis vormt vaak de laatste druppel

Leven is compenseren

Een halve eeuw geleden konden mensen niet zonder schuldgevoel leven als ze niet zoveel mogelijk kinderen op aarde zetten, braaf ter kerke gingen en zich bij de juiste clubs aansloten. Dat juk hebben we afgeschud, maar nu mogen we niet meer zonder wroeging een stukje vlees eten, op buitenlandse vakantie gaan, een lekkere douche nemen of zelfs maar nieuwe kleren kopen. U belast daarmee namelijk het milieu en dat is zondig, immoreel. Compenseren mag ook niet. Zoals wegens aangeschafte zonnepanelen iets langer douchen. Het glas is dan niet halfvol, maar half leeg volgens de milieukerk.



Ik zeg: compenseren is exact wat het leven ís. Minder leuke dingen afwisselen met leuke dingen doen. Werken én weekend. Bezuinigen én spenderen. Vervuilen én opruimen.



Zelf maak ik elke dag de straat vrij van zwerfafval en rij in een oude V6. Blijf in de zomer in Nederland, maar vlieg in de herfst naar de zon. Fiets 6.000 km per jaar woon-werkverkeer, en eet bijna elke dag vlees. Koop zelfs nieuwe kleren soms! Niemand gaat mij het gevoel aanpraten dat dit onwenselijk leefgedrag is.



Gert Klein, Amsterdam