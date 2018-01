De columnisten van de Volkskrant luiden 2018 in

Philippe Remarque, hoofdredacteur

Iedereen heeft het over de bubbel. Welkom in de onze. Die is juist het tegendeel van een bubbel. Want kijk nou eens: zoveel columnisten bij elkaar die scherp, goed en geestig kunnnen schrijven en tekenen, de besten van Nederland. En ze zijn zo verschillend van elkaar. In mening, in stijl, in persoonlijkheid. Niet alleen veel, maar ook lekker, zoals het kaasschap in een Franse supermarkt. Maar de betekenis daarvan is dieper dan in de Carrefour: waar laten mensen zich tegenwoordig nog verrassen door een goed geformuleerde mening van iemand die heel anders in het leven staat?