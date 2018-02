De coalitie bewijst de bevolking een slechte dienst door referenda buiten de orde te plaatsen

De oppositie en de regeringspartijen staan lijnrecht tegenover elkaar over de afschaffing van de referendumwet. De coalitie wijst zelfs een referendum over de referendumwet af - zoveel haast is er kennelijk geboden om aan deze manier van rechtstreekse zeggenschap van de burgers een einde te maken. Aanstaande dinsdag stemt de Tweede Kamer over de kwestie, er is een kleine meerderheid voor afschaffing. Hetzelfde geldt voor de Eerste Kamer.



Nu is de in 2015 ingevoerde Wet raadgevend referendum inderdaad gebrekkig. Het is niet bindend, maar kent wel een opkomstdrempel van 30 procent voor een geldige uitslag. Sommige wetten zijn niet referendabel, zoals die over het koningschap, maar andere, zoals het EU-verdrag over Oekraïne wel. Politiek Den Haag is nog steeds gefrustreerd over dit referendum, waarbij voorstanders van het verdrag twijfelden tussen thuisblijven (om onder die 30 procent opkomst te blijven) of toch te stemmen. Het nee-kamp won het referendum, maar het EU-verdrag bleef vrijwel ongewijzigd.