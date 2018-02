De boys weten niet zo goed raad met een doortastende, ambitieuze vrouw

Van de vele leerzame lessen die een mens kan trekken uit de affaire bij ABN Amro - bloed in de boardroom, resulterend in het voortijdige vertrek van president-commissaris Olga Zoutendijk - is de interessantste wellicht deze: dat het een teerhartige boel is aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven.



Zoutendijk had namelijk tijdens een vergadering 'Wat moeten we met Gerrit?' gezegd, zo las ik in de nauwgezette en adembenemende reconstructie die Het Financieele Dagblad van het drama heeft gemaakt. Zoutendijk was lid van de Raad van Commissarissen van ABN Amro - toezichthouder, raadgever op afstand en werkgever tegelijk van het bankbestuur.