De boeventronie van Valverde

Michael moest met de billen bloot na een grote mediadruk van zich opstapelende feiten

Rechtvaardigheid? Er kwam wel een heel slinkse truc van de autoriteiten bij kijken om te bewijzen dat Alejandro wel degelijk klant was een commerciële bloedtransfusiedienst voor de topsporters, gerund door de voormalige gynaecoloog Eufemiano Fuentes te Madrid. Hoewel zijn dna-profiel matchte met het dna-profiel in een bloedzak die tijdens een politie-inval werd aangetroffen kan Alejandro zich nog steeds niet kan herinneren of er bloed is afgetapt- en ingevroren. Een falend geheugen is zonder meer een vorm van rechtvaardigheid.



Geef mij maar Michael Boogerd, ook groot geworden in een tijdperk met de meest absurde manipulatiemethodes. Michael moest met de billen bloot na een grote mediadruk van zich opstapelende feiten. En hij vertelde zijn verhaal. Het onrechtvaardige zat hem er natuurlijk in dat hij alleen werd opgeofferd om bloeddorst te stillen.



In een fraai interview in De Limburger werd hem onlangs gevraagd of hij spijt had van bepaalde dingen: ja, spijt had hij ervan een totaal verrotte cultuur in stand te hebben gehouden.



Hoor je het Valverde al zeggen?