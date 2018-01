De Betrouwbare Mannetjes: Vermoeiend, ophef die door jezelf wordt opgebraakt en herkauwd

Dachten we. 'De ophef over de moderne beeldenstorm woedt voort', sprak iemand met een almaar Amerikaanser wordend accent. 'Want na premier Mark Rutte en CDA-voorman Sybrand Buma mengt nu ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zich in het debat.' Kennelijk zaten ze bij de liberalen met de schrobbering van de minister-president in hun maag en dus werd, met de verkiezingen voor de deur, de Huidige Halbe naar Jinek gestuurd. Razend benieuwd waren we. Naar de manier waarop Klaas Dijkhoff, bekend om zijn Bumor-achtige humor - en om het feit dat je maar een nauw giletje onder een krap jasje hoeft aan te trekken om door Esquire tot best geklede man van Nederland te worden verkozen - zich zou mengen in het debat.



Klaas vond het 'vermoeiend'. Ja zeg. We waren een week verder, iedereen was het onderwerp alweer bijna vergeten, we hadden het ook over iets anders kunnen hebben -iets leuks met Teun van de Keuken of Sander Schimmelpenninck bijvoorbeeld - en meneer komt zeggen dat-ie het vermoeiend vindt. Een enkele Facebookpost, meer was er niet voor nodig om een uitnodiging te bemachtigen. En Dijkhoff mocht het dan allemaal 'gedoe' vinden, hij leek hier toch vooral de zaken alsnog naar zijn hand te willen zetten. Er zat 'een overspannenheid' in de discussie. En 'een kramp'. Twee groepen uitersten bepaalden het debat, er was geen enkele ruimte voor nuance. Zelf vond hij bijvoorbeeld, met al z'n nuance, dat dat ene kamp niet zo moest zaniken. Dat misbruikte zijn boos- en gekwetstheid steeds vaker om iets geforceerd te krijgen, waarmee slachtofferschap enkel werd gestimuleerd.