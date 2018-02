Sheila Sitalsing: Beste manier om te laten zien dat een referendum bestaansrecht heeft: gaan stemmen

Wij van de pers raakten maar niet uitgepraat over Lilian Marijnissen die maandagavond zomaar op vier plekken tegelijk in hologramvorm aan haar volgelingen was verschenen - een beetje zoals in 1951 collectief moet zijn opgekeken van de eerste televisieuitzending. Hier was naar Binnenhofmaatstaven iets groots geschied, iets dat je hip zou kunnen noemen: in diverse gewesten waren de mensen samengedromd voor een meet-up met een kermisattractie, eat that Jesse Klaver.



Thuis raakten wij op onze beurt maar niet uitgepraat over iets dat Marijnissen zei en dat zich zo moeilijk liet navertellen dat we de opname zes keer hebben moeten terugspoelen. Het ging over het aankomende referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, in de wandeling Sleepwet geheten. Het is meteen het laatste landelijke, raadgevende niet-bindende referendum, want hoewel de voltallige oppositie minus de SGP zich tot gisteravond laat moedig heeft verzet, schaft het derde kabinet van Mark Rutte de volksraadpleging af, uit bangigheid voor de volkswil na één onwelgevallige uitkomst.