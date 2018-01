De 'arbeidsbeperkten' van Alescon weten precies wie hen in de steek liet

We pakken doosjes in met Belgische bonbons. Het is een prettig tempo. Johnny schuift het doosje over tafel, ik plaats twee bonbons op de juiste plek en schuif het door naar Mark. Zo brengen we de ochtend door. Soms hapert onze productielijn, maar dat is ingecalculeerd. Jacob: 'We houden rekenschap met elkaar.'



Het is op een industrieterrein net buiten de stad, bij Alescon, een sociale werkplaats met een politieke lading. Daar ga ik niets over schrijven. Politiek is ook een vorm van sociale werkvoorziening. Politici willen alles altijd anders, en in dit geval pakt dat slecht uit.