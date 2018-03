De angst voor de machine doet denken aan de angst voor de vreemdeling

'Het is de angst voor de machine die z'n eigen, onnavolgbare logica volgt, zonder mededogen, zonder ethiek', schrijft Carola Houtekamer zaterdag in NRC in een artikel over de zelfrijdende auto van Uber die in Arizona een voetganger doodde.



Houtekamer schrijft, terecht, dat het vaker voorkomt dat robots mensen doden en dat het nog veel vaker voorkomt dat mensen andere mensen doden, al dan niet per ongeluk; alleen al in Nederland vallen jaarlijks circa 600 verkeersslachtoffers.