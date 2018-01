De academische wereld kan niet om China heen, dus zal ook Nederland de Chinese mores moeten accepteren

Zolang de eigen onderzoeksuitgaven zo laag zijn, is Nederland niet in de positie om China de les te lezen

Zorgelijker is het dat de Nederlandse innovatie-ambities ver achterblijven bij de Chinese. China investeert al jarenlang ruim 2,5 procent van het bruto nationaal product om in 2020 tot de top-5 kenniseconomieën te behoren, en stuurt jaarlijks liefst 800 duizend studenten naar het buitenland om dit doel te bereiken. Nederland investeert nog geen 2 procent in R&D, kennisintensieve bedrijven trekken weg of stoten hun onderzoeksafdelingen af, waardoor op den duur ook academici de grens over moeten.



Internationale samenwerking is de enige manier om als kenniseconomie mee te blijven tellen. En zolang de eigen onderzoeksuitgaven zo laag zijn, is Nederland niet in de positie om China de les te lezen.