Dat een manager durft te vragen om de boeroepers te bewegen om Boef te steunen, noem ik zeer zorgwekkend

Zo regel je water

In Kaapstad valt steeds minder regen (Volkskrant, 20 januari). Daardoor komen de waterreservoirs als stuwmeren leeg te staan en zakt het grondwater steeds verder weg. Dit is al vele jaren aan de gang. Kaapstad doet of het erdoor wordt overvallen. Dat is verwijtbaar. Tijd voor nieuwe bronnen! De technologieën zijn er.



Voor structurele oplossingen zal zeewater ontzilt moeten worden. Dat kan het best met behulp van de verdampingsmethode en niet met omgekeerde osmose, vanwege het nadelige effect op het milieu.



Ook kan het water in onze omgevingslucht geoogst worden. Atmosferische watermakers onttrekken water aan de omgevingslucht met een capaciteit variërend van 10- tot 20 duizend liter per dag. De kostprijs van dit water is nog altijd zeer acceptabel en wordt door innovaties snel lager. De energie voor de watermakers kan worden opgewekt uit duurzame bronnen als wind en zon.



Op de korte termijn zal Kaapstad drinkwater wel met schepen gaan aanvoeren, zoals al op meer plaatsen in de wereld is gebeurd; behoorlijk duur water met een enorme footprint. Als Kaapstad zich had voorbereid op de actuele situatie, had de stad zich veel geld en ellende kunnen besparen.



Hans Konig, Wageningen, Happy With Water