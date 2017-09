Dat die goeie ouwe Hema een reservaat voor elitaire gutmenschen is; ik zie het als geuzennaam

Je zou het afgelopen week bijna vergeten, dat het de Week Tegen het Pesten was. Veel scholen hadden activiteiten voor 'een gezellige en veilige groep'. Of het iets geholpen heeft tegen de grootste angst en gruwel in veel kinderlevens en hoeveel pestkoppen er zijn aangepakt - ik las er weinig over. Deze week stond geheel in het teken van schokkender kindernieuws: dat de Hema de aanduiding 'jongen' of 'meisje' op kinderkleding weglaat en de kleren door elkaar gaat hangen. Schuimbekkende reacties: eerst Zwarte Piet schofferen en paaseitjes 'verstopeitjes' noemen en nu dit! De marxisten nemen het land over! Martin Bosma brieste: #cultuurondervuur.