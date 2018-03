Dammers worden door schakers weggedrukt als Volvorijders door Audirijders

Dammers zijn introverter dan schakers, zei denksportfilosoof Arne van Mourik over zijn strijd voor het behoud van de damcultuur: 'schakers hebben een grotere bek'. Zo bezien worden dammers door schakers weggedrukt als Portugezen door Spanjaarden en Volvorijders door Audirijders. En we leven in visuele tijden. Een kabouter die over een schaakbord loopt, waant zich in een spectaculaire barokke stad, op een dambord is hij in een buitenwijk met identieke gebouwen. Waarom schaakstukken en niet damstenen platenhoezen, posters, schilderijen en films halen, laat zich verklaren. In 's werelds beroemdste schaakscène, in Het zevende zegel van Bergman, schaakt de hoofdpersoon met fraaie stukken tegen de Dood zelve. Zou die film ook een klassieker zijn geworden als de Dood had zitten dammen?