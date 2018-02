D66 over referendumdraai: 'Mensen bij nader inzien tyfusdom'

De afgelopen weken kreeg D66 veel kritiek op de draai, omdat de partij sinds de oprichting juist een hartstochtelijk pleitbezorger van referenda was. Fractievoorzitter Alexander Pechtold noemt dat 'voortschrijdend inzicht': 'Hans van Mierlo was een idealist. Hij zag het goede in mensen, maar daardoor was hij niet in staat te zien dat verreweg de meeste mensen te dom zijn om te poepen. Maar echt. Niet lager opgeleid, minder intelligent of streetwise. Nee, ronduit debiel. Wij zien dat wel in.'



Volgens minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren baseert D66 zich op de eigen antennes in de samenleving: 'Wij zijn afgelopen jaren op veel plekken geweest. Nieuwegein, Purmerend, Franeker, Dronten, Rotterdam. Overal waar we kwamen, was iedereen niet normaal achterlijk. Vroeger dachten we: ook die mensen tellen mee. Maar nee, integendeel. Die mensen tellen niet mee.'

