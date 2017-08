CPB presenteert trots nieuwe getallen

Het getal 100 kan voorlopig op de meest enthousiaste reacties rekenen. Ook bij het CPB zelf zijn ze verheugd met dit getal: 'Het is lang geleden dat we zo'n mooi rond cijfer hebben gehad. Ik denk dat we daar best tevreden mee mogen zijn. We hebben daar als Nederlanders de afgelopen jaren hard voor gewerkt.'



De getallen zijn hoog, maar het CPB maant ook tot kalmte: 'Het zijn natuurlijk wel voorlopige getallen, dus we moeten niet te vroeg juichen. Wij kunnen heel erg blij zijn met 30, maar daar heeft de man op straat niks aan zolang hij die 30 niet voelt of geen idee heeft waar het op slaat. Maar goed, ik denk dat we alsnog tevreden mogen zijn dat de getallen niet negatief zijn; daar houden we niet zo van.'