Coöperatie Laatste Wil biedt een interessante casus voor de strafrechter

Ook al noem je het 'zelfeuthanasie' of 'zelfbeschikking bij het levenseinde', het blijft zelfdoding. Of nog akeliger geformuleerd: zelfmoord. Dat begrip heeft niet voor niets een sterk negatieve lading. Wanneer we geconfronteerd worden met naasten die van plan zijn een eind aan hun leven te maken, is onze natuurlijke neiging om hen van dat voornemen af te praten. We hechten aan de waarde van het leven, ook bij tegenspoed.



Voor de gevallen waarin sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, beschikken we in Nederland over een euthanasiewet die betrokkenen en artsen waarborgen biedt om aan dat lijden een humaan einde te maken.