Confronteer de dader pas met het slachtoffer als de rechter heeft gesproken

En weer wordt het spreekrecht van slachtoffers van (ernstige) misdrijven, of dat van hun nabestaanden, verruimd. Tot 2005 trad het Openbaar Ministerie op als zaakwaarnemer van het slachtoffer. Daarna kreeg de laatste een beperkt spreekrecht. Hij of zij mocht zich slechts uitspreken over 'de gevolgen van het strafbare feit'. Vervolgens is het spreekrecht van het slachtoffer nog tweemaal - in 2012 en in 2016 - uitgebreid. En nu kunnen verdachten worden verplicht om in de rechtszaal naar het verhaal van hun slachtoffer, of hun naasten, te luisteren.