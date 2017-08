Commentaar: Hulp voor jongeren in gespecialiseerde jeugdzorg komt te laat

Dit staaltje van goedkoop is duurkoop is des te schrijnender omdat de decentralisatie van de zorg in de eerste plaats bedoeld was om dichter bij de burger te komen en eerder te kunnen ingrijpen. In het geval van de gespecialiseerde jeugdzorg mag worden vastgesteld dat deze operatie averechts heeft uitgepakt.



Het is bemoedigend dat de problemen worden erkend door de verantwoordelijke ministeries, maar het zijn vooral gemeenten die nu moeten bewijzen dat de regie over de jeugdzorg bij hen in goede handen is. Het mag niet zo zijn dat gemeenten uit kostenoverwegingen professioneel medisch of juridisch advies naast zich neerleggen en zelf gaan 'dokteren'. Net zo min valt het te verantwoorden dat jongeren in de ene gemeente wel passende zorg krijgen en in de andere niet.