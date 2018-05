Commentaar: De realisatie van nieuwe aardgasvrije woonwijken mist een gedegen visie, overtuigingskracht en planmatige aanpak

Nederland moet voor 2050 van het aardgas af. Die doelstelling ontmoet op zichzelf weinig weerstand. Zodra het gaat over de vraag hoe deze doelstelling moet worden bereikt, breekt het tumult los. De alternatieven voor aardgas zijn omstreden, of het nu gaat om windmolens, kernenergie of warmtepompen. Maar ook ontbreekt elke regie om deze nieuwe aardgasvrije wereld in de woonwijken te realiseren.



De gang van zaken in Utrechtse wijk Overvecht-Noord maakt duidelijk dat vrije improvisatie vooral weerzin bij het publiek oproept. Het enige wat goed georganiseerd is, is het buurtprotest. De eis van de Overvechters in hun proeftuin is even simpel als plausibel: 'Onze buurt wil pas van het gas af als duidelijk is welke oplossingen toekomstbestendig zijn.'



De bewoners keren zich tegen de mooi-weerbenadering van wethouder Lot van Hooijdonk van GroenLinks (de grootste partij in Utrecht). Op de voor de hand liggende vraag hoeveel de afkoppeling van het gas de bewoners gaat kosten, moest zij het antwoord schuldig blijven. 'Het idee is dat je de kosten gaat afbetalen met de besparingen die je doet'; was de dooddoener van Van Hooijdonk. Dat zij er zelf ook niet helemaal in gelooft, blijkt uit het feit dat gloednieuwe huizen in de wijk worden opgeleverd met een gasaansluiting.