Commentaar: Dat Kuzu van Turks-Nederlandse politici eist dat ze 'kleur bekennen' is heel bedenkelijk

Dat de twee vertegenwoordigers van Denk als enigen tegen de motie stemden, is hun goed recht. Maar het is wel heel bedenkelijk dat Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu van Turks-Nederlandse politici eist dat zij 'kleur bekennen' in de kwestie en 'laten zien aan wiens kant ze staan'.



Dit is geen kwestie van kiezen tussen Turkije of Nederland. De kwestie is of Turkije er beter van wordt als het zijn verleden probeert te vergeten.