Column Sheila Sitalsing: Jeroen van der Veer had het Ralph Hamers nog zo beloofd: ik tem de buitenwacht

'Ja!', was hij opgeveerd.



Jeroen van der Veer is een grote in remuneratie, dat had Hamers gelezen in het instructieve naslagwerk Het Grote Graaien dat Volkskrant-redacteur Xander van Uffelen in 2008 al schreef over het haasje-over aan de top. Daar staan machtige anekdotes in.



Over de directeur van 'een groot Nederlands bedrijf' die woedend het kantoor van zijn salarisadviseur was binnengestormd met het salarissenlijstje van de Volkskrant in de hand: 'Waarom sta ik pas zeventiende?!'