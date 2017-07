Column Asha ten Broeke: Sire ruilt met spotje het ene keurslijf in voor het andere

Sire zuigt een Mars-en-Venus-kloof tussen spelende kinderen uit hun duim en suggereert dat het niet zo erg is om meisjes te beknotten

Het raakte een snaar bij me; ineens had ik heimwee naar ons bos. Maar dat was niet de bedoeling, werd me snel duidelijk, want Sire richt zich niet op mijn sekse. 'Jongens en meisjes zijn gelijk, maar niet hetzelfde', stelt het filmpje, waarmee ze niet alleen een Mars-en-Venus-kloof tussen spelende kinderen uit hun duim zuigen, maar ook suggereren dat het niet zo erg is om meisjes te beknotten - of in elk geval is het geen campagne waard.



Minstens even verneukeratief is de zin waarmee Sire het spotje besluit: 'Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?' Immers, als experimenteren en smerig worden gelijk is aan 'genoeg jongen' zijn, dan impliceert dit dat jongens die hier niet van houden, die liever een boek lezen of spelen dat ze een elfje zijn, 'onvoldoende jongen' zijn. Zo ruilt Sire het ene keurslijf in voor het andere; 'jongens mogen niet ravotten' gaat naadloos over in 'jongens moeten ravotten'. Het doet denken aan een oude grap van Kees van Kooten: 'Ik wilde naar balletles, maar mijn vader wilde dat ik piano ging studeren. Nou, die fout zal ik niet maken... Mijn zoon zal en moet op balletles!'