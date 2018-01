Carla Bruni ging van 'dromerig ex-topmodel met gitaar' naar 'vergeetachtige nachtclubzangeres op leeftijd'

De enige artiest over wier carrièreontwikkeling ik wetenschappelijkerwijs iets kan zeggen, is Carla Bruni. Ik zag haar optreden in Parijs in 2013, toen haar franseliedjesplaat net uit was. Ze werd grijs gedraaid door elke wannabe-Française van de wereld en ze was nog redelijk pril getrouwd met Sarkozy, die in het publiek zat, wat ik indrukwekkend vond. Nu zag ik haar zingen in Carré, vijf jaar later.



De verschillen: ze zei minder vaak beduusd 'Merci... merci... merci' tegen het publiek. Ze was veranderd van het type 'dromerig ex-topmodel met gitaar' in 'prima, maar vergeetachtige nachtclubzangeres op leeftijd'.