Bussemaker: verdeel posten in nieuw kabinet 50/50 onder mannen en vrouwen

Scholen houden er soms strengere regels op na dan de Onderwijsinspectie nodig acht Bussemaker over de administratieve rompslomp in het onderwijs

In een terugblik op haar ministerschap noemde ze de hoge werkdruk in het onderwijs 'een van haar grote frustraties'. 'Een van de dingen waar ik niet goed in geslaagd ben is om de werkdruk te verlagen.' Basisschoolleraren gingen anderhalve week geleden in staking uit onvrede over hun salarissen en de hoge werkdruk. Als belangrijke oorzaak voor dat laatste noemen leraren de sterk toegenomen administratieve rompslomp, zoals het feit dat ze minutieus verslag moeten doen van de ontwikkeling van pupillen. Bussemaker erkende het probleem, maar meende wel dat het probleem deels bij de scholen zelf ligt. Scholen houden er soms strengere regels op na dan de Onderwijsinspectie nodig acht.



Na het interview gingen historicus Geerten Waling, AD-chef economie Sandra Phlippen, migratieonderzoeker Jan van de Beek en politicoloog Tom van der Meer in debat over het regeerakkoord. Phlippen sprak van een 'technocratisch akkoord', vol 'stapjes in de juiste richting, maar wat ontbreekt is passie'. Als voorbeeld noemde ze het verkleinen van de ongelijkheid tussen werknemers met vaste of juist onzekere contracten. Zo krijgt iedereen voortaan vanaf dag 1 van zijn contract recht op een transitievergoeding, niet pas na twee jaar.