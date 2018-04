Brief van de dag: Publiek betrekken bij creatief proces?

Zijn denkfout is dat hij de ontwikkeling van een commercieel product, met entertainment als doel, gelijktrekt met een creatief proces. Filmstudio's doen een miljoeneninvestering die terugverdiend moet worden, cabaretiers zijn vaak de kurk waarop de bedrijfsvoering van een schouwburg drijft; niet zo vreemd dat daarbij rekening gehouden wordt met de voorkeur van het publiek. Kloeze claimt van zijn eigen Boek Job de ideale versie te kunnen samenstellen, door te kijken welke fragmenten (en in welke volgorde) het populairst zijn. Daarmee verwart hij kwantiteit met kwaliteit.



Een bekende quote zegt: Art should comfort the disturbed en disturb the comfortable. Maar ook het 'comfortabele' publiek kiest eerder voor geruststelling en gemak dan voor ontregeling. Voor mentale fast food, waarbij je weet wat je krijgt, voor iedereen behapbaar, maar zonder veel diepgang.



Kloeze vergist zich waar hij de try-outs van toneelvoorstellingen hiermee op één lijn zet. Deze zijn namelijk bedoeld voor de makers om te kijken wat wel en niet werkt, niet om de voorstelling bij te sturen door eventuele reacties van het publiek. Van een creatieve maker verwacht ik dan ook dat hij/zij mij iets geeft waarvan ik niet wist dat ik het nodig had, wat diepere lagen in mij raakt waarvan ik niet wist dat ik ze had, wat mij op een manier laat kijken naar mijzelf en de werkelijkheid om mij heen die ik zelf niet had kunnen bedenken. Die maker zou dat bijgevolg nooit voor elkaar krijgen door mij daarnaar te vragen.



Kloeze zit wat mij betreft dan ook op een verkeerd spoor met zijn oproep. Het laatste wat ik wil is iets lezen wat ik zelf heb bedacht. Behalve natuurlijk als ik niet een lezer ben, maar een schrijver (want ja, er is een verschil tussen die twee).



Ineke Smits, Utrecht