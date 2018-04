Brief van de dag: Paul Blokhuis moet administratieve druk in de (jeugd)zorg wegnemen

Lula was geen Robin Hood

Brazilië is een land met zwakke instituties, aldus Jacco Smit (O&D, 10 april). Een partijdig justitieapparaat is het gelukt de linkse ex-president Lula achter de tralies te krijgen. Lula's nieuwe presidentskandidatuur lijkt gestopt.



Dit complotdenken miskent dat de instituties met Operatie Lava Jato (Wasstraat) hebben bewezen onafhankelijk te opereren. Ook 'rechtse' politici zoals Kamervoorzitter Cunha en gouverneur Cabral van Rio de Janeiro zitten jarenlange straffen uit. In de zaak tegen Lula was de omkoping onmiskenbaar. De uitspraak, met daarin uitvoerig bewijs, beslaat 218 pagina's en is in hoger beroep bekrachtigd.



Lula heeft het land door economisch wanbestuur en het toelaten van corruptiepraktijken in de grootste crisis sinds 1900 gestort. Onder de door hem aangewezen opvolger Rousseff krompt de economie in 2015 en 2016 met 7,5 procent.



Lula kon voortbouwen op de hervormingen van zijn voorganger, Cardoso, die de munt stabiliseerde en privatiseringen en een strenger begrotingsbeleid invoerde. Daarnaast profiteerde bofkont Lula van de stijgende grondstoffenprijzen. De erfenis van Cardoso heeft hij verkwist. Door een stroom politieke benoemingen kwam partijaffiliatie boven bekwaamheid te staan.



Het beeld van Lula als Robin Hood die strijdt voor de armen slaat nergens op. Zijn veroordeling laat zien dat de instituties sterker zijn en 's lands grootste probleem - corruptie - eindelijk serieus aangepakt wordt.



Anton van Schijndel is advocaat in Amsterdam. Hij woonde van 2007 tot 2013 in Rio de Janeiro.



Camila Borba Lefèvre is advocaat te São Paulo. Zij woonde van 1989 tot 2008 in Amsterdam.